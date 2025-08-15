В Туркменистане отметили День Каспийского моря экологической акцией

Компания «Драгон Ойл (Туркменистан) Лтд.» организовала экологический субботник на побережье Каспийского моря в рамках Международного дня Каспийского моря.

Мероприятие было приурочено к дате вступления в силу Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспия. Сотрудники компании провели очистку береговой линии от мусора во вторник, 12 августа.

Международный день Каспийского моря является значимой датой для всех прикаспийских государств. Экологическая акция направлена на сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря.

Представители компании отметили, что подобные инициативы отражают приверженность организации принципам корпоративной социальной ответственности в области охраны окружающей среды.