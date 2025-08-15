В Туркменистане издана новая книга о султане Джелалетдине

Государственная издательская служба Туркменистана выпустила книгу «Султан Джелалетдин Менгуберди». Об этом сообщает газета «Туркменистан».

Авторы издания — учёные Института истории и археологии Академии наук Туркменистана Оразполат Экаев и Реджеп Джоммыев.

Новая книга повествуюет о славном пути султана Джелалетдина Менгуберди – выдающейся исторической личности, чья жизнь стала примером патриотизма, мужества и бесстрашия.

В первой главе книги представлена информация о султанах империи Хорезмшахов вплоть до Джелалетдина.

Во второй главе описываются сражения Джелалетдина с войсками Чингисхана.

Третья глава книги, увлекающая читателя интересными сюжетами, посвящена отображению исторического образа султана Джелалетдина в произведениях Мухаммеда ан-Насеви. Четвёртая глава книги содержит комментарии к отображению султана Джелалетдина в художественных произведениях других авторов.