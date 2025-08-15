В Ашхабаде пройдет 13-й чемпионат по тхэквондо на Кубок посла Республики Корея

16-17 августа в Ашхабаде состоится 13-й чемпионат по тхэквондо на Кубок посла Республики Корея в Туркменистане. Соревнования пройдут на Арене боевых искусств в Олимпийском городке.

Как сообщили в посольстве Республики Корея в Ашхабаде, первый турнир на Кубок посла был проведен в 2010 году. С тех пор соревнования стали традиционными и способствуют развитию двустороннего спортивного сотрудничества между двумя странами.

В 2017 году сборные команды Туркменистана и Республики Корея по тхэквондо принимали участие в 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые проходили в Туркменистане. В настоящее время тхэквондо в стране занимаются около 500 человек.