Авиакомпания «Туркменистан» увеличит число рейсов в Казань и Милан с 26 октября

Авиакомпания «Туркменистан» с 26 октября увеличит частоту полетов из Ашхабада в Казань и Милан. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Согласно новому расписанию, количество рейсов по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад будет увеличено до четырех в неделю. Частота полетов по направлению Ашхабад – Милан – Ашхабад составит три рейса в неделю.

В рамках зимнего расписания международных полетов авиакомпания также будет выполнять: шесть рейсов в неделю в Стамбул, три – в Джидду, по два рейса в Дубай, Дели, Пекин, Бангкок, Хошимин, Куала-Лумпур, Лондон и Франкфурт, а также по одному рейсу в неделю в Абу-Даби и Сеул.

Подробная информация о расписании размещена на сайте turkmenistanairlines.tm. Приобрести билеты можно как онлайн, так и в офисах продаж авиакомпании.