Ярмарки вакансий пройдут в двух регионах Туркменистана

Ярмарки вакансий состоятся 14 и 15 августа в двух регионах Туркменистана: Ахалском и Балканском велаятах, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Ахалский велаят

14 августа в городе Анау, в конференц-зале здания хякимлика по улице Ватан, дом 1. Ярмарка начнётся в 10:00 и продолжится до 12:00. Телефоны для справок: +99313736714.

Балканский велаят

15 августа в этрапе Эсенгулы в здании Управления по труду и занятости населения по улице Д. Балгызыл, дом 345. Ярмарка начнётся в 10:00 и продолжится до 12:00. Телефоны для справок: +993245 32078; +993245 33027.

Желающие трудоустроиться должны иметь при себе документ, подтверждающий личность, трудовую книжку, если таковая имеется и документ, подтверждающий наличие специальности.