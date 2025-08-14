Туркменистан занял второе место по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

Туркменистан стал вторым по количеству туристов, посетивших Узбекистан в январе-июне 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета по статистике республики, передает агентство «Интерфакс».

Согласно статистике, за первое полугодие текущего года Узбекистан с туристическими целями посетили 783,7 тыс. иностранных граждан. Это на 255,1 тыс. человек, или на 48,3%, больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Лидером по числу туристических прибытий остается Россия – 166,6 тыс. человек. Туркменистан занимает второе место с показателем 123 тыс. туристов. Тройку лидеров замыкает Казахстан – 77,7 тыс. путешественников.

В десятку стран-лидеров по турпотоку также вошли Кыргызстан (71,6 тыс. туристов), Таджикистан (49,1 тыс.), Китай (39,1 тыс.), Турция (29,3 тыс.), Индия (22 тыс.), Италия (18,6 тыс.) и Южная Корея (14,9 тыс. человек).