Стала известна дата следующего боя туркменского бойца Довлетджана Ягшимурадова

Туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов проведет свой следующий поединок 3 октября 2025 года в Дубае в рамках турнира PFL. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ягшимурадов встретится с американцем Кори Андерсоном в титульном бою за пояс чемпиона PFL в полутяжелом весе.

В активе Ягшимурадова 25 побед, семь поражений и одна ничья. В своем последнем поединке в ноябре 2024 года он победил Импу Касанганая нокаутом в первом раунде.