По туркменскому звездному календарю в ближайшие дни ожидается спад летней жары

Согласно традиционному туркменскому звездному календарю, с восходом звезды Ялдырак (Сириус) 12 августа должен наступить период ослабления летнего зноя. Веками эта астрономическая примета служила местным жителям надежным ориентиром для планирования хозяйственных работ и путешествий.

«Ýaldyrak dogdy» («зародилась звезда Ялдырак») – так туркмены на протяжении многих столетий отмечали завершение самого жаркого летнего периода «Kiçi çille» и переход к более комфортным температурным условиям.

По народным приметам, появление этой яркой звезды созвездия Большого Пса знаменует начало нового периода «Ýaldyrak döwri», когда невыносимая жара должна смениться постепенным похолоданием. Туркменская пословица гласит: «При появлении трёх звёзд Пояса Ориона остывает земля, а при зарождении Ялдырака остывает солнце».

Именно с восходом Ялдырака в средние века караванщики начинали планировать торговые экспедиции в Хиву и Бухару, а земледельцы переходили к новым циклам полевых работ. Звезду даже называли «караванным маяком» за её роль в навигации и планировании путешествий.

Туркменский звездный календарь, основанный на многовековых наблюдениях за движением небесных тел, включает систему примет, связанных с Плеядами (Улькер), Поясом Ориона и другими астрономическими объектами. Эти знания передавались из поколения в поколение среди земледельцев, скотоводов и мореплавателей Каспийского моря.

Древние туркменские мирабы (водораспределители) использовали звездный календарь для организации поливных работ, ориентируясь днем по движению солнца, а ночью – по звездам.

Народная мудрость утверждает, что после восхода Ялдырака даже джейраны перестают страдать от жажды, что свидетельствует о наступлении более благоприятных природных условий.

Туркменский народ и сегодня бережно хранит это духовное наследие предков как часть самобытной культуры и многотысячелетних традиций.