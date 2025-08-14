Какие активности ждут посетителей международной выставки Kids Expo 2025 в Ашхабаде

Как мы ранее сообщали, в Выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана с 21 по 23 августа будет проходить международная выставка Kids Expo 2025 «Всё для детей». Это мероприятие будет интересно всем – от мала до велика. Приветствуется посещение выставки всей семьей.

Конечно, особенно интересно будет на Kids Expo детям, ведь для них здесь будут организованы веселые конкурсы, занимательные игры и другие приключения.

Так, от компании Jam Creative для ребят будет предложен интерактивный квест, где участники будут исследовать выставку в поиске «ключей». Выполняя задание, юные исследователи будут получать печати и обменивать их на призы.

Посетители выставки смогут также понаблюдать за веселым действом – соревнованием по ползанию среди малышей 6-12 месяцев. Конкурс будет проводиться отдельно между малышами в возрасте 6-9 месяцев и 9-12 месяцев. В качестве призов – запасы продукции Molfix.

Также гости выставки смогут лицезреть шоу-программы от организаторов праздников, которые в течение всех трех дней будут развлекать посетителей оригинальным способом.

На выставке будут работать интерактивные зоны: битвы роботов, литературный уголок, творческая мастерская.

Кроме того, здесь можно будет приобрести товары для детей: от одежды и игрушек до школьных принадлежностей.

На территории Food Zone можно будет хорошо перекусить и, набравшись сил, вновь отправиться в путешествие по тематическим зонам выставки.

Вход на выставку свободный. Напомним, что доехать до выставки можно автобусами №№35, 54, 56, 57, 58, 103 и 121.