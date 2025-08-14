Иран проведет VII Саммит прикаспийских государств в августе 2026 года

Седьмой Саммит прикаспийских государств состоится в августе 2026 года в Иране. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

«Иран примет у себя Седьмой Саммит прикаспийских государств в августе 2026 года. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря и 20-ю годовщину вступления в силу Тегеранской конвенции мы с гордостью примем в Тегеране президентов прикаспийских государств», – сказал дипломат в ходе научно-практической конференции «Каспийское море – море дружбы и мира» в Авазе.

Посол добавил, что приглашение и программа саммита будут разосланы всем прикаспийским странам в ближайшее время.