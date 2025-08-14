Довлетджан Ягшимурадов и Кори Андерсон проведут реванш за титул PFL 3 октября

Туркменский боец ММА Довлетджан Ягшимурадов и представитель США Кори Андерсон проведут матч-реванш за титул чемпиона PFL в полутяжелом весе 3 октября в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Первая встреча соперников состоялась в апреле 2021 года на турнире Bellator 257, где Андерсон одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Теперь бойцы встретятся в рамках другой организации с титулом на кону.

Андерсон в июле 2025 года победил Дениса Гольцова техническим нокаутом во втором раунде на турнире PFL в ЮАР. На счету американца 19 побед, шесть поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

Ягшимурадов, в свою очередь, имеет в активе 25 побед, семь поражений и одну ничью. В ноябре 2024 года Ягшимурадов победил Импу Касанганая в финале Гран-при PFL в полутяжелом весе. Бой завершился нокаутом в первом раунде.