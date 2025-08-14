В Казахстане официально запустили спутниковый интернет Starlink

С 13 августа в Казахстане официально начала работать спутниковая интернет-связь Starlink. Жители страны теперь могут заказывать оборудование через официальный сайт компании, сообщает vc.ru.

Запуску предшествовало подписание в июне текущего года соглашения между Министерством цифрового развития Казахстана и компанией SpaceX о соблюдении требований информационной безопасности и связи. Переговоры по достижению договорённостей велись на протяжении года.

Для подключения к спутниковой сети казахстанцам доступны два варианта оборудования: стандартный комплект стоимостью 201 тысяча тенге и комплект Mini за 104 тысячи тенге. Предусмотрены два тарифных плана: «Жилой» с ежемесячной платой 31 тысяча тенге и «Жилой Lite» — 23 тысячи тенге в месяц.

История внедрения технологии в республике началась в 2021 году с переговоров между властями Казахстана и SpaceX. С 2023 года связь функционировала в пилотном режиме в сельских школах. К июлю 2024 года к системе было подключено уже 1731 учебное заведение.

Путь к коммерческому запуску был неровным. В декабре 2024 года несколько министерств и ведомств предлагали запретить ввоз устройств спутниковой связи, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Однако проект был отозван после критики на портале «Открытого правительства».

Глава Минцифры Жаслан Мадиев отметил, что длительные переговоры были направлены на сближение позиций компании и государственных регуляторов по вопросам безопасности и соответствия местному законодательству.