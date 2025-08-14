Авиакомпания «Туркменистан» увеличивает количество рейсов в Джидду до трех в неделю
Авиакомпания «Туркменистан» увеличит количество рейсов по направлению Ашхабад – Джидда – Ашхабад до трех полетов в неделю. Это следует из расписания на официальном сайте авиаперевозчика.
Согласно информации, со следующей недели рейсы по данному маршруту будут выполняться по вторникам, средам и пятницам.
В настоящее время стоимость авиабилета в одну сторону составляет около 4 320 манатов.
Приобрести билеты можно как онлайн на официальном сайте turkmenistanairlines.tm, так и в кассах авиакомпании.