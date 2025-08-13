ChatGPT довел американца до психбольницы смертельным советом

Американские медики сообщили о случае госпитализации мужчины в психиатрическую больницу после отравления бромидом, который он употреблял по рекомендации ChatGPT, сообщает New York Post.

Пациент поступил в медицинское учреждение с симптомами паранойи, галлюцинациями и отказом от употребления воды. Он был убежден, что его отравил сосед. Медицинское обследование выявило интоксикацию бромидом, после чего больного поместили в психиатрическое отделение.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина в течение трех месяцев заменял обычную соль на бромид, приобретенный через интернет. Такое решение он принял, стремясь сократить потребление соли, и следовал рекомендации искусственного интеллекта ChatGPT.

Проведенная медиками проверка подтвердила, что ИИ-система действительно могла давать подобные советы без предупреждения о потенциальной опасности.

Врачи отмечают, что бромид ранее использовался в медицинских целях, однако был исключен из медицинской практики из-за токсического воздействия при длительном применении. В настоящее время это вещество встречается только в некоторых ветеринарных препаратах и пищевых добавках.

Пациент прошел курс лечения и полностью восстановился. Через три недели он был выписан из больницы.