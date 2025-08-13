Турция рассматривает отказ от шведского стола в отелях для борьбы с пищевыми отходами

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывает инициативу по замене системы «шведский стол» в отелях на формат заказа блюд по выбору. Цель предложения — сокращение объемов пищевых отходов в туристической отрасли.

Соответствующий доклад разрабатывает совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президентской администрации, сообщает турецкая газета Sabah. Вместо привычной системы «всё включено» предлагается ввести формат, при котором туристы будут заказывать столько еды, сколько способны съесть.

Инициатива основана на данных турецкого фонда по предотвращению отходов, согласно которым в стране ежегодно утилизируется около 23 млн тонн пищевых отходов. При этом порядка 35% фруктов и овощей выбрасываются до попадания на стол потребителей.

Член совета Рамазан Бингель отметил, что половина завтраков формата «всё включено» остается несъеденной. «Отходы растут еще сильнее с увеличением количества людей. Например, трое-четверо могут легко наесться завтраком на двоих. Еда, которую кладут на тарелку, но к которой не прикасаются, отправляется прямо в мусор», — пояснил он.

В АТОР также подчеркнули, что подобные инициативы турецких властей озвучиваются не впервые, и организация готова к «новой волне слухов» по данному вопросу.