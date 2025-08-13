Туркменистан пригласил Пакистан для участия в инвестиционном форуме в Ашхабаде

Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов встретился с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров дипломат вручил приглашение пакистанской стороне принять участие в инвестиционном форуме Туркменистана (TIF-2025), сообщает сайт Business Recorder.

Встреча, состоявшаяся в понедельник, была посвящена обсуждению расширения торговых связей, коммерческого и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Министр Аурангзеб отметил заинтересованность Пакистана в развитии отношений с Туркменистаном, напомнив о проведенных в прошлом году высокоуровневых министерских встречах.

Мовламов охарактеризовал Пакистан как важного торгового и инвестиционного партнера Туркменистана, а также как ключевой транзитный узел для региональной торговли.

Стороны обсудили перспективы создания совместных предприятий в энергетической, транспортной и строительной отраслях.

Приглашение на форум было передано от имени министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова. Мероприятие запланировано 18-19 сентября в Ашхабаде.