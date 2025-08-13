Туркменистан намерен в ближайшее время провести Каспийский экологический форум, который станет платформой для подготовки специального саммита глав прикаспийских государств по экологии Каспия. Об этом заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов во вторник на конференции «Каспийское море – море дружбы и мира» в Авазе.

«Мы считаем целесообразным проведение в ближайшее время очередного Каспийского экологического форума. Нам представляется, что этот форум мог бы стать платформой для подготовки специального саммита глав прикаспийских государств, посвященного вопросам экологии Каспия. Одной из главных тем должно стать снижение уровня Каспийского моря», – сказал Мередов.

Глава МИД напомнил, что на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с Каспийской экологической инициативой. «Это не просто предложение для рассмотрения, это призыв к активным действиям всех государств», – подчеркнул министр.

По его словам, Туркменистаном подготовлена концепция, которая разослана всем прикаспийским государствам. «Мы будем благодарны за скорейшее получение ответов, предложений, замечаний и комментариев к проекту направленного документа», – отметил Мередов.

Министр выразил уверенность, что документ может стать основой для многостороннего взаимодействия прикаспийских государств. «На его основе могли бы быть подготовлены стратегические планы, программы действий, которые будут включать конкретные меры по обеспечению экологической безопасности на Каспии в долгосрочной перспективе», – сказал он.