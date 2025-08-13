Объявлены составы сборных Туркменистана на молодежный ЧМ по борьбе

Федерация спортивной борьбы Туркменистана утвердила состав национальных сборных команд по вольной и греко-римской борьбе, которые примут участие в чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет. Соревнования пройдут с 15 по 26 августа 2025 года в городе Самоков (Болгария).

В состав сборной по вольной борьбе вошли пять спортсменов, которые будут соревноваться с 15 по 22 августа. Команду представят: Ватан Аннаоразов (74 кг, кандидат в мастера спорта), Алп Арслан Бегенджов (79 кг, мастер спорта международного класса), Довлетгельди Мырадов (86 кг, мастер спорта) и Оразмухаммед Ходжалыев (92 кг, I разряд).

Сборная по греко-римской борьбе включает четырех борцов, которые выступят с 19 по 26 августа: Нурягды Довранов (55 кг, кандидат в мастера спорта), Хуснидин Улугбеков (60 кг, I разряд), а также тренеров и руководителей команды Шагельды Аннаева и Магтымгулы Заманмырадова (судья международной категории).

В резерве находятся Кабе Матджанов (57 кг, I разряд) и Кемаль Какабаев (63 кг, кандидат в мастера спорта).

Команды будут сопровождать тренеры Мекан Оразов и Батыр Оразгылыджов, а также представитель федерации Максатмырат Ильясов. Руководителем делегации назначен глава Федерации спортивной борьбы Туркменистана Максат Байрамов.