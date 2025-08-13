На месторождениях западного Туркменистана добыто свыше 397 443 тонн нефти

За семь месяцев текущего года нефтяники «Гамышлыджанебит», работающие на месторождениях Эсенгульского этрапа Балканского велаята, добыли свыше 397 443 тонн нефти, выполнив плановые показатели на 115%.

Как сообщает ussatnews.com, в данное время продолжается целенаправленная работа по увеличению объемов добычи углеводородного сырья на месторождениях Южный Гамышлыджа, Небитлидже, Шатут, Гамышлыджа, Кёрпедже и Алтыгую. На скважинах внедряются современные технологии и оборудование, что способствует стабильному росту объемов добычи нефти.

Туркменская земля богата природными ресурсами. Наличие значительных запасов нефти и газа — это не только стратегическое преимущество страны, но и основа её устойчивого экономического роста, отмечает источник.