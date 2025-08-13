Делегаты Туркменистана побывали на Иссык-Куле для участия в семинаре по криосфере

Туркменская делегация приняла участие в региональном семинаре по взаимному обмену информацией о криосфере, который с 6 по 8 августа проходил на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В семинаре приняли участие специалисты и учёные из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, работающие в сфере образования, науки, сельского и водного хозяйства, охраны природы и рационального использования природных ресурсов, а также представители международных организаций, занимающихся вопросами экологии и охраны окружающей среды.

Региональный семинар был организован в рамках проекта «Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем содействия региональному сотрудничеству в области оценки нивально-гляциальных систем для разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), ПРООН и ЮНЕСКО.

Участники обсудили проект «Дорожной карты» по укреплению высшего образования в области криосферы в странах Центральной Азии, а именно план действий, который будет реализован в образовательной сфере. Также в малых группах состоялись обсуждения проекта Национальной программы действий и целей «Видение криосферы-2050».

В третий день регионального семинара для его участников была организована ознакомительная поездка на международную горную станцию «Тянь-Шань» и метеорологическую станцию «Чон Кызыл Суу», расположенные на высоте 2560 метров над уровнем моря. Здесь они ознакомились с непрерывной исследовательской работой местных и зарубежных учёных и специалистов по изучению криосферы Земли, ведущейся круглосуточно.