В нефтегазовом вузе Туркменистана намерены продвигать изучение китайского языка

Недавно в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева состоялась встреча с делегацией Центра международного языкового обмена и сотрудничества Министерства образования Китайской Народной Республики.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в ходе встречи обсуждались вопросы развития и расширения сотрудничества в области изучения китайского языка.

Делегация Международного центра предложила сотрудничество в оказании методической помощи в изучении китайского языка, организации различных видов обучения, повышении уровня профессионального мастерства преподавателей.

Затем делегация Центра посетила Нефтегазовый факультет университета и ознакомилась с работой кафедры языков.

Визит китайской делегации проходил в рамках Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, заключенного в 2023 году между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Китайским нефтяным университетом (г. Пекин). Меморандум предусматривает организацию обучения китайскому языку в университете и работу по повышению квалификации преподавателей.