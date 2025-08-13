В восточном регионе Туркменистана приступят к обучению более 24 830 первоклашек

Ожидается, что в новом учебном году в Лебапском велаяте порог школы впервые переступят более 24 830 детей, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Для первоклашек уже подготовлены компьютеры в подарок от Президента Туркменистана.

Также в велаяте была проведена комплексная работа по организации учебного процесса в предстоящем учебном году. Во всех средних школах, а также в дошкольных учреждениях к началу августа были завершены ремонтные работы.

К тому же, в Чарджевском этрапе в преддверии Дня знаний и студенческой молодёжи ведётся подготовка к торжественному открытию новой общеобразовательной средней школы, оснащённой современным оборудованием, отмечает источник.