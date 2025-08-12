Туркменские каратисты завоевали 16 медалей на чемпионате Центральной Азии в Самарканде

С 3 по 13 августа 2025 года в городе Самарканд Республики Узбекистан проходит чемпионат Центральной Азии по традиционному карате. Сборная команда Туркменистана продемонстрировала высокие результаты, завоевав призовые места в различных возрастных категориях.

По итогам соревнований туркменские спортсмены получили 9 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Наиболее успешно выступили молодые каратисты в личных дисциплинах ката и кумитэ.

Золотые награды завоевали: Шамырат Ходжагельдиев (две золотые медали в возрастной группе 6-7 лет), Айлар Азадова (10-11 лет), Дамир Аллабердиев (10-11 лет), Медине Казакова (12-13 лет), Адылша Атаев (14-15 лет), Ибрагим Шагулыев (16-17 лет), Нургельди Аннагурбанов (18-21 год) и Хемра Бегджанов (18-20 лет).

Серебряные медали получили Айлар Илханова (две награды в группе 10-11 лет) и Селим Мыратдурдыев (21-25 лет). Бронзовыми призерами стали Мяхри Сахатова (12-13 лет), Сулейман Ровшенов (12-13 лет), Солтанша Атаныязов (16-17 лет) и Сердар Байрыев (16-17 лет).

В чемпионате приняли участие около 500 спортсменов из 5 государств региона. Туркменские каратисты представляли различные учебные заведения страны, включая школы Ашхабада, Ахалского и Дашогузского велаятов, а также высшие учебные заведения.