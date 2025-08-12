Туркменистан и Чад обсудили развитие двусторонних отношений

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с министром-делегатом при МИД Республики Чад по вопросам африканской интеграции, международного сотрудничества и делам чадцев за рубежом Фатимой Альджиной Гарфой. Об этом сообщил МИД Туркменистана.

Туркменская сторона поблагодарила делегацию Чада за участие в Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), отметив значимость этого мероприятия для продвижения устойчивого развития и международного сотрудничества.

Дипломаты подчеркнули потенциал развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В ходе переговоров обсуждались возможности участия делегаций обеих стран в мероприятиях, запланированных на текущий год.

Особое внимание было уделено предстоящему Международному форуму мира и доверия, который состоится в декабре в Ашхабаде в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Со своей стороны, Гарфа предложила туркменским представителям рассмотреть участие в мероприятиях в рамках проекта Chad Connection 2030.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по развитию туркмено-чадских отношений по всем направлениям взаимного интереса.