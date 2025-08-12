Профессионально-техническая школа TNGIZT объявляет набор студентов

Профессионально-техническая школа Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (TNGIZT) объявляет прием абитуриентов на обучение по специальностям, связанным с нефтяной промышленностью и смежными областями. Подача документов началась 1 июля и продлится до 25 августа 2025 года.

Обучение в профессионально-технической школе TNGIZT проводится на платной основе. Срок обучения составляет от 1 года до 1,5 лет в зависимости от сложности выбранной специальности.

Программы охватывают широкий спектр профессиональных направлений.

Специальности для поступления в 2025/2026 учебном году:

Бухгалтерское дело — 1,5 года

Мастер по ремонту и обслуживанию компьютерной техники — 1,5 года

Оператор нефтепереработки — 1 год

Лаборант химического анализа — 1 год

Товарный оператор — 1 год

Электромонтер — 1 год

Оператор связи — 1 год

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — 1 год

Документооборот, информационная и организационная работа — 1 год

Абитуриенты должны подать документы в соответствии с требованиями для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана непосредственно в профессионально-техническую школу TNGIZT. Кандидаты также могут предоставить документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.

Вступительные экзамены проводятся на туркменском языке на основе учебных программ средних школ Туркменистана. Экзамены по всем специальностям включают обществознание, химию и физику.

Вступительные экзамены и зачисление состоятся 26-27 августа в профессионально-технической школе Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Дополнительно школа предлагает краткосрочные курсы продолжительностью от 2 до 6 месяцев по подготовке рабочих специальностей и служащих, повышению квалификации и переподготовке кадров, а также профессиональные курсы на 72 часа, 1 неделю и 6 недель.

Контактная информация: