ПРООН приняла активное участие в форуме LLDC3 в Туркменистане

Заместитель Генерального секретаря ООН, заместитель Администратора Программы развития ООН (ПРООН) и Региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ г-жа Ивана Живкович посетила Туркменистан с 4 по 8 августа для участия в Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходившей в Национальной туристической зоне «Авaза».

Благодаря активному участию в высокоуровневых диалогах и стратегических партнёрствах ПРООН сыграла ключевую роль в продвижении дискуссий по структурной трансформации, торговле, региональной интеграции и финансированию устойчивого развития во время LLDC3 в Авaзе.

На пленарном заседании LLDC3 г-жа Живкович отметила:

«Уязвимости стран, не имеющих выхода к морю, хорошо известны. Изолированные от мировых рынков и не имея выхода к морю, эти страны сталкиваются с существенно более высокими торговыми издержками, чем прибрежные государства. Однако эти страны обладают большим потенциалом. Так, 35% их населения — это молодёжь до 15 лет, представляющая собой важный человеческий капитал, способный стать ключевым фактором преобразования этих государств из «не имеющих выхода к морю» в «страны, связанные с землёй». В рамках системы ООН Программа развития оказывает поддержку этим странам через сеть из 32 страновых офисов, помогая им реализовывать национальные приоритеты развития в соответствии с Целями устойчивого развития».

Также И. Живкович возглавила организованное ПРООН мероприятие под названием «Пути трансформации развития в странах, не имеющих выхода к морю, через торговлю, региональную интеграцию и производственно-сбытовые цепочки», которое послужило платформой для изучения того, как расширение торговли, регионального сотрудничества и интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки может способствовать устойчивому развитию стран, не имеющих выхода к морю.

ПРООН также представила новый аналитический отчёт «Стимулирование экономической диверсификации для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», в котором подчеркивается, как разумное содействие торговле, «зеленые» производственно-сбытовые цепочки и инвестиции в человеческий капитал могут позволить этим странам превратить географические проблемы в возможности для инновационной связи и более тесного регионального сотрудничества.

Во время LLDC3 Ивана Живкович также выступила на Форуме женщин-лидеров, проходившем под темой «От обязательств к изменениям: женщины, ведущие программу действий LLDC3»:

«Авазинская программа действий напоминает нам, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, могут достичь своих целей только в том случае, если женщины будут полноправно, равноправно и конструктивно участвовать в принятии каждого решения. Их лидерство — это не только вопрос прав, оно имеет важное значение для преобразования экономики, расширения связей и повышения устойчивости к изменению климата и другим потрясениям,» — сказала г-жа Живкович. «Во всех 170 странах и территориях — включая страны, не имеющие выхода к морю — ПРООН реализует эти принципы на практике, тесно сотрудничая с правительствами, партнёрами по развитию и местными сообществами».

Региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ выступила с основным докладом на мероприятии, организованном Правительством Туркменистана, под названием «Международный год мира и доверия — 2025: импульс для реализации ЦУР 16 по продвижению мирных и инклюзивных обществ для устойчивого развития». В своём выступлении она подчеркнула важность укрепления мира, доверия и сильных институтов как основ устойчивого развития и инклюзивного роста в странах, не имеющих выхода к морю.

На полях LLDC3 И.Живкович провела ряд встреч с высокопоставленными представителями Правительства Туркменистана, включая вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова, вице-премьеров Мамметхана Чакыева, Байрамгуль Ораздурдыеву и заместителя министра иностранных дел Ахмета Гурбанова. Обсуждения были сосредоточены на развитии стратегического сотрудничества в ключевых приоритетных областях — экономической диверсификации, здравоохранении, климатических действиях, цифровой трансформации и региональной связности — в рамках новой Страновой программы на 2026–2030 годы.

***

ПРООН ежегодно инвестирует около 1,4 млрд долларов США и расширяет свою поддержку 32 развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, действуя в соответствии с глобальными рамочными программами, включая Повестку дня на период до 2030 года, Парижское соглашение и Сендайскую рамочную программу.

В качестве ведущего партнера в области развития ПРООН по-прежнему привержена сотрудничеству со странами, не имеющими выхода к морю, предоставляя поддержку в рамках Авазинской Программы действий, от укрепления управления и региональной взаимосвязанности до развития устойчивой энергетики и расширения прав и возможностей местных сообществ, гарантируя, что ни одна этих стран не останется без внимания, сообщается в пресс-релизе ПРООН.