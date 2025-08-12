Президент Туркменистана поздравил Амангозель Шагулыеву с 85-летием

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Герою Туркменистана, народной писательнице Амангозель Шагулыевой по случаю её 85-летия, сообщает TDH.

В поздравлении глава государства отметил весомый вклад поэтессы в развитие национальной литературы и культуры страны.

«Мы безмерно гордимся вашими стихотворениями и поэмами, в которых воспеваются грандиозные достижения нашего Отечества и значимые в масштабах истории события нынешней эпохи», – написал Президент.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что произведения Шагулыевой имеют важное значение для патриотического воспитания молодого поколения и утверждения в обществе идеалов единства, гуманизма и благородства. Президент особо отметил роль поэтессы как наставника для новой плеяды туркменских литераторов, следующих традиции «наставник-ученик», совершенствовавшейся в течение столетий.

В письме также отмечается международная деятельность Шагулыевой по популяризации туркменской литературы в мире. Поэтесса выступала на мероприятиях в десятках стран и внесла значительный вклад в ознакомление зарубежных читателей с национальной поэзией, а также переводила на туркменский язык произведения выдающихся писателей мира.

За свои заслуги Амангозель Шагулыева удостоена высшей степени отличия «Герой Туркменистана», почётного звания «Народный писатель Туркменистана», Международной премии имени Махтумкули и других государственных наград.