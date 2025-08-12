Посольство Великобритании объявило о наборе на стипендиальную программу Chevening

Посольство Великобритании в Туркменистане объявило о начале приема заявок на участие в престижной стипендиальной программе Chevening на 2026-2027 учебный год. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Программа, финансируемая правительством Соединенного Королевства, предоставляет возможность получить степень магистра в британских университетах в течение одного года. Стипендия распространяется на различные направления обучения, за исключением педагогических курсов и программ изучения английского языка.

Chevening обеспечивает полное финансирование образования, включая транспортные расходы, проживание, питание и обучение. К участию приглашаются специалисты, находящиеся в начале или середине карьерного пути, с отличным владением английским языком.

Заявки принимаются исключительно в электронном виде на официальном сайте программы www.chevening.org/apply. Подробная информация о процедуре подачи документов размещена на веб-сайте Посольства Великобритании www.gov.uk/government/world/turkmenistan.

По возникающим вопросам можно обращаться по электронной почте ukembassy.ashgabat@fcdo.gov.uk .

Срок подачи заявок истекает 7 октября 2025 года.