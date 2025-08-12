Команда студентов из Туркменистана заняла I место в конкурсе проектов IYSA

Недавно в рамках Всемирной олимпиады по робототехнике и информатике, организованной Ассоциацией молодых ученых Республики Индонезия (IYSA), состоялся конкурс проектов.

В этом конкурсе в номинации «Компьютерные технологии» студенты из Туркменистана заняли первое место, выступив с проектом «Аренда автомобилей с использованием искусственного интеллекта».

В туркменскую команду вошли студенты Международного университета гуманитарных наук и развития Б.Тойлиев, Б.Реджепов и Ю.Батыров.

Конкурс проводился в номинациях «Охрана окружающей среды», «Робототехника», «Игры», «Физика и инженерия» и «Компьютерные технологии».

В олимпиаде приняли участие более 30 команд из различных вузов 12 стран мира, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.