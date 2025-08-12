В Ашхабаде построят ирригационную систему от Каракумского канала до Гуртлы

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на строительство регулируемой ирригационной системы от Каракумского канала до жилого комплекса «Гуртлы» в пределах Ашхабада, сообщила газета «Туркменистан».

Заявки от заинтересованных организаций принимаются в Управлении изучения рынка и внешнеэкономических связей министерства до 19 сентября 2025 года включительно.

Документы необходимо подавать по адресу: Ашхабад, улица Арчабиль, 84. Справки по телефонам: 44-46-77, 44-46-64.

Новая ирригационная система предназначена для водоснабжения развивающегося жилого района туркменской столицы.