В Астане создали портрет Абая из 3000 кубиков Рубика

В торгово-развлекательном центре Астаны представили необычную арт-инсталляцию, посвященную 180-летию со дня рождения великого казахского мыслителя Абая Кунанбайулы. Портрет поэта был собран из трех тысяч кубиков Рубика, сообщает «24KZ» со ссылкой на Telegram-канал столичного акимата.

Масштабная работа размером 3 метра в высоту и 2 метра в ширину была выполнена спидкуберскими командами всего за 5 часов. Инициатор проекта Алихан Ертурсынов отметил, что кубик Рубика в данном контексте стал произведением искусства, объединяющим логику и креативность.

«Таким образом мы хотели донести национальную самобытность современными методами», — пояснил автор идеи.

В рамках культурной программы «Мир Абая» в течение двух дней проходили поэтические вечера и творческие постановки. Мероприятие посетили тысячи человек, которые высоко оценили креативный подход молодежи и проявили глубокое уважение к национальному наследию.

Организаторы считают данный проект новым шагом в популяризации наследия Абая. Основная цель инициативы — способствовать тому, чтобы молодое поколение глубже понимало национальное самосознание и традиционные ценности.

Напомним, что в октябре 2024 года в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия памятника Абаю Кунанбаеву в столичном парке «Лачин». В мероприятии приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.