Азмун признан лучшим игроком чемпионата ОАЭ

Нападающий клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун признан самым ценным игроком сезона-2024/25 в Высшей лиге ОАЭ и удостоен награды «Золотой мяч».

Церемония награждения лучших футболистов прошедшего сезона состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах. Азмун, который помог «Шабаб Аль-Ахли» завоевать чемпионский титул, получил главную индивидуальную награду лиги.

В минувшем сезоне чемпионата ОАЭ иранский форвард туркменского происхождения провел 21 матч, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Во всех турнирах за «Шабаб Аль-Ахли» футболист сыграл 39 встреч, отличившись 26 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Азмун выступает за сборную Ирана, является одним из ведущих нападающих национальной команды.