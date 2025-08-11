GTA Online будет недоступна для детей

Rockstar Games готовит к запуску систему проверки возраста игроков в GTA Online. В сети появились изображения интерфейса новой функции, пишет портал DTF.

Скриншоты подтверждают информацию, ранее обнаруженную в файлах игры в начале августа. Предположительно, возраст будет проверяться через сканирование QR-кода, однако точный сервис для идентификации пока не известен.

По предварительной информации, первым регионом, где начнет действовать новая система, может стать Великобритания. Это связано с недавним вступлением в силу закона о защите детей в интернете. Многие онлайн-сервисы, например Spotify, уже начали адаптироваться под новые требования британских властей. Не исключено, что подобные меры будут введены и в других странах с аналогичным законодательством.

GTA Online вышла 1 октября 2013 года и доступна на большинстве современных игровых платформ. В большинстве регионов игра имеет возрастной рейтинг 18+, поэтому внедрение новой системы может привести к ограничению доступа для несовершеннолетних пользователей.