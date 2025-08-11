Туристическая зона «Аваза» приглашает провести последние дни лета на Каспийском побережье

Национальная туристическая зона «Аваза» продолжает принимать туристов и отдыхающих, предлагая отдых на берегу Каспийского моря в завершающие дни летнего сезона.

Курортная зона, расположенная на живописном побережье Каспия, предоставляет широкие возможности для комфортного отдыха как жителям Туркменистана, так и гостям страны.

Для удобства туристов организовано регулярное транспортное сообщение с курортом. До туристической зоны «Аваза» можно добраться несколькими способами:

Авиатранспорт: Регулярные авиарейсы связывают столицу с международным аэропортом Туркменбаши, откуда до курорта можно добраться наземным транспортом.

Железнодорожное сообщение: Действует железнодорожное сообщение до станции Туркменбаши, обеспечивающее комфортную поездку до побережья.

Автобусное сообщение: Организованы регулярные автобусные рейсы из различных городов страны, что делает курорт доступным для широкого круга отдыхающих.

Август традиционно остается одним из наиболее благоприятных месяцев для морского отдыха, когда температура воды достигает комфортных значений, а солнечная погода способствует полноценному пляжному отдыху.

Туристическая зона «Аваза» располагает развитой инфраструктурой, включающей гостиничные комплексы различных категорий, рестораны национальной и международной кухни, спортивные и развлекательные объекты.

Для получения подробной информации о размещении и бронировании туристы могут обращаться в туристические агентства или непосредственно в администрацию курортной зоны.