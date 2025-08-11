Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает посольство Азербайджанской Республики в Ашхабаде.

В ходе телефонного разговора стороны с удовлетворением отметили недавний визит Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан и результативные переговоры, состоявшиеся в ходе этой поездки.

Президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана обсудили перспективы развития дружественных и братских отношений между двумя странами.

Особое внимание было уделено итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Ильхам Алиев поздравил Национального Лидера туркменского народа с успешной организацией данного международного мероприятия.