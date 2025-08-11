Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Алиева посетить Туркменистан с визитом

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит Туркменистан с визитом в любое удобное время, сообщает TDH.

Телефонный разговор состоялся в воскресенье. Стороны с удовлетворением отметили нынешний высокий уровень отношений между двумя странами.

«В ходе разговора было подчёркнуто значение достигнутых договорённостей и документов, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Соединённые Штаты Америки. Герой-Аркадаг поздравил Президента и народ дружественной страны с достижением этих исторических соглашений», – говорится в сообщении.

Ильхам Алиев также поздравил председателя Халк Маслахаты и Президенту Туркменистана с успешным завершением состоявшейся в Авазе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и выразил признательность за оказанное гостеприимство азербайджанской делегации.

В ходе беседы была подчёркнута значимость проведённой в Авазе трёхсторонней встречи между Туркменистаном, Узбекистаном и Азербайджаном. В этой связи собеседники отметили наличие больших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества трёх стран по широкому спектру направлений, в частности, в сфере развития транспортно-коммуникационных коридоров.

Также отмечалось, что в Конгресс-центре «Аваза» состоялась встреча глав государств стран Центральной Азии, где обсуждались вопросы, связанные с предстоящей Консультативной встречей глав государств стран ЦА, которая пройдёт осенью в Ташкенте. В ходе встречи была озвучена инициатива Гурбангулы Бердымухамедова о присоединении Азербайджана к этому формату сотрудничества.

В рамках разговора стороны также обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонних отношений.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.