В Германии создали кофемашину из двигателя мотоцикла BMW

Немецкая компания ECM представила кофемашину Big Coffee Boxer, в основе которой использован блок оппозитного двигателя от мотоцикла BMW R18. Устройство создано в рамках официального партнёрства с BMW Motorrad.

Всего планируется выпустить 80 экземпляров агрегата, каждый из которых будет собран вручную. Она будет стоить минимум 9185 долларов.

Инженеры ECM встроили в 1,8-литровый мотоциклетный двигатель все необходимые системы для приготовления кофе разных сортов. Устройство оснащено двумя независимыми контурами циркуляции воды и способно поддерживать температуру от 120 до 128 градусов Цельсия. В цилиндрах мотора размещены аналоговые датчики, с помощью которых можно контролировать процесс приготовления.



По словам разработчиков, модель рассчитана на поклонников мотоциклов, которым близка идея нестандартных технологичных решений. Однако габариты кофемашины делают её неподходящей для переноски: при ширине 900 миллиметров она достигает 600 миллиметров в высоту и весит 64 килограмма.