Воспитанники ашхабадского Дворца детей-сирот проводят каникулы на Авазе
Ребята из ашхабадского Дворца детей-сирот имени шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна (Döwletliler köşgi) проводят свои каникулы в Национальной туристической зоне «Аваза».
Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, дети наслаждаются красотами приморского края, посещают парки, аттракционы, спортивные кружки, гуляют по берегу моря.
Они также участвуют в различных творческих конкурсах, культурных и спортивных мероприятиях.
Прекрасные условия Национальной туристической зоны «Аваза» предоставляют все возможности для приятного отдыха, отвечающего самым высоким требованиям.
На днях воспитанники Дворца дали интервью национальному телеканалу «Яшлык», где рассказали о приятных впечатлениях от своего летнего отдыха в Авазе.