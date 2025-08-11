Воспитанники ашхабадского Дворца детей-сирот проводят каникулы на Авазе

Ребята из ашхабадского Дворца детей-сирот имени шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна (Döwletliler köşgi) проводят свои каникулы в Национальной туристической зоне «Аваза».

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, дети наслаждаются красотами приморского края, посещают парки, аттракционы, спортивные кружки, гуляют по берегу моря.

Они также участвуют в различных творческих конкурсах, культурных и спортивных мероприятиях.

Прекрасные условия Национальной туристической зоны «Аваза» предоставляют все возможности для приятного отдыха, отвечающего самым высоким требованиям.

На днях воспитанники Дворца дали интервью национальному телеканалу «Яшлык», где рассказали о приятных впечатлениях от своего летнего отдыха в Авазе.