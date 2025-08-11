«Белавиа» возобновит прямое авиасообщение между Минском и Туркменбаши с 11 августа

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 11 августа возобновляет полеты из Минска в Туркменбаши вместо Балканабада, сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, вторникам и воскресеньям. Билеты на полеты в Туркменбаши с 11 августа уже доступны для приобретения на официальном сайте авиакомпании.

С 20 мая текущего года «Белавиа» выполняла рейсы по маршруту Минск – Балканабад. Теперь авиакомпания перенаправляет полеты в Туркменбаши.