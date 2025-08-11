«Ахал» сыграет с «Регар-ТадАЗ» за выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2

Туркменский футбольный клуб «Ахал» 13 августа на выезде встретится с таджикским «Регар-ТадАЗ» в предварительном раунде Лиги чемпионов АФК-2 сезона-2025/26.

Матч пройдет в Турсунзаде на стадионе «ТАЛКО Арена» и начнется в 17:00 по ашхабадскому времени. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2, проигравший продолжит выступления в групповом раунде Лиги вызова АФК.

Команда Вельсахета Овезова накануне прибыла в Душанбе, где проводит усиленную подготовку к предстоящей встрече.

«Футбольный клуб «Ахал» в настоящее время в городе Душанбе приступил к интенсивным тренировкам для предстоящего матча с футбольным клубом «Регар-ТадАЗ», – говорится в сообщении пресс-службы «Ахала».

Перед отъездом в Таджикистан «Ахал» обыграл «Небитчи» (2:0) в матче чемпионата Туркменистана.