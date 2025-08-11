Автогиганты Hyundai и GM создадут совместно пять новых моделей автомобилей

Компании General Motors и Hyundai Motor договорились о совместной разработке и выпуске как минимум пяти новых моделей автомобилей. Производство планируется начать к 2028 году, чтобы снизить затраты на фоне усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Четыре модели — компактный внедорожник, легковой автомобиль, пикап и среднеразмерный пикап — будут доступны с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Их запуск намечен в странах Центральной и Южной Америки. Объёмы выпуска могут достичь 800 000 единиц в год, однако точные производственные площадки пока не названы.

Компании также планируют начать совместную разработку и производство электрического коммерческого фургона в США, старт проекта запланирован на 2028 год.

Партнёрство должно помочь GM и Hyundai укрепить позиции в Латинской Америке, где усиливается присутствие китайских брендов. Однако эксперты выражают сомнения в эффективности такого сотрудничества.

«Даже если они будут продавать эти новые модели в Южной Америке, им будет сложно превзойти китайских конкурентов, которые уже лидируют на рынке электромобилей благодаря низким ценам», — сказал Ан Хён Джин, главный инвестиционный директор хедж-фонда Billionfold Asset Management.

«Hyundai, возможно, могла бы поучиться у GM тому, как строить пикапы, но потребуется некоторое время, чтобы начать получать прибыль», — добавил он.

Глава исследовательской компании Mirae-Mobility Research & Services Тедди Ким смотрит на ситуацию с другой стороны и считает, что партнёрство выгодно обеим сторонам: «GM может перенять гибридную технологию у Hyundai, а Hyundai — использовать сотрудничество с GM как аргумент в торговых переговорах с США».