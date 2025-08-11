Авиашкола «Туркменховаёллары» продолжает приём на учёбу

Школа подготовки авиационного персонала Государственной службы «Туркменховаёллары» продолжает приём в число студентов на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщается на сайте «Туркменских авиалиний».

Набор студентов идет по таким специальностям, как:

Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов. Техническая эксплуатация воздушных судов и авиадвигателей. Обеспечение авиационной безопасности. Техническая эксплуатация радиотехнического оборудования аэропортов. Производство, хранение, транспортировка, заправка и контроль авиационных горюче-смазочных материалов. Управление воздушным движением.

Срок обучения — 2,5 года.

С более подробной информацией о поступлении на учёбу в авиашколу можно здесь.