Авиашкола «Туркменховаёллары» продолжает приём на учёбу
Школа подготовки авиационного персонала Государственной службы «Туркменховаёллары» продолжает приём в число студентов на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщается на сайте «Туркменских авиалиний».
Набор студентов идет по таким специальностям, как:
- Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов.
- Техническая эксплуатация воздушных судов и авиадвигателей.
- Обеспечение авиационной безопасности.
- Техническая эксплуатация радиотехнического оборудования аэропортов.
- Производство, хранение, транспортировка, заправка и контроль авиационных горюче-смазочных материалов.
- Управление воздушным движением.
Срок обучения — 2,5 года.
