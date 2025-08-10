Юго-западный Туркменистан – один из перспективных районов для добычи йода

Юго-западный Туркменистан является одним из наиболее перспективных районов для добычи йода. Здешние месторождения обеспечивают сырьевую базу действующих химических предприятий, включая Хазарский (Челекенский), Балканабатский и Боядагский йододобывающие заводы Государственного концерна «Туркменхимия».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в качестве исходного сырья на этих заводах используются термальные буровые воды с высокой сырьевой концентрацией. Среди ныне эксплуатируемых с йодобромной основой особое положение занимают «Сейткердери» и «Куйляр» в составе структуры Западного Копетдага, на основе которых работает Берекетский завод Госконцерна.

Объём ежегодно производимого заводами Туркменистана йодного сырья и его запасы выдвинули страну в число ведущих в мире. Ежегодная норма производства йода составляет около 525 тонн. Такое богатство страны является привлекательным фактором для иностранных компаний, стремящихся на туркменский рынок и желающих принять участие в добыче полезных ископаемых.

Вопрос увеличения добычи йода может быть решён за счёт разработки новых месторождений промышленных вод в Гограндаг-Экеремском нефтегазоносном районе, геологических структурах Гограндаг-Карадашли, Экерем, Камышлыджа, отмечает источник.