Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Ашхабад-Туркменбаши

АООТ «Автомобильные транспортные услуги» сообщает о том, что в настоящее время действуют автобусные маршруты по направлению Ашхабад-Туркменбаши. С 11 августа количество рейсов будет увеличено до трех для повышения удобства пассажиров и улучшения транспортного сообщения между столицей и портовым городом.

Автобусы отправляются с Международного автовокзала Ашхабада и прибывают на автовокзал Туркменбаши. Стоимость билета в одну сторону составляет 65 манатов.

Помимо направления Ашхабад-Туркменбаши, продолжает действовать маршрут Ашхабад – Аваза – Ашхабад. Стоимость билета по маршруту Ашхабад-Аваза составляет 75 манатов для взрослых пассажиров и 37,5 манатов для детей от 5 до 13 лет.

Автобусы по маршруту Ашхабад-Аваза выполняют рейсы ежедневно два раза в сутки в каждом направлении. Отправление из столицы производится в 06:00 и 06:30 с Международного автовокзала в жилом массиве Чоганлы, время в пути составляет восемь часов.

Билеты на все автобусные маршруты можно приобрести в онлайн-режиме на официальном сайте auh.com.tm и в мобильном приложении Şäherara bilet.

АООТ «Автомобильные транспортные услуги» отмечает, что будут учтены пожелания граждан по дальнейшему увеличению числа маршрутов по данным направлениям для улучшения транспортного обслуживания населения.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обращаться в справочную службу по телефонам: (+993 12) 44-35-20, 861 49 34 95.