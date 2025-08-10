Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа 2025 года на Аляске. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Американская сторона недавно объявила о достигнутой договоренности по организации встречи лидеров двух стран. Информация была передана через официальный телеграм-канал Кремля.

По словам Ушакова, Россия и США являются близкими соседями, граничащими друг с другом, что делает Аляску логичным местом для проведения столь важного саммита лидеров двух государств.

Российский дипломат отметил, что Аляска и Арктика представляют собой регион, где пересекаются экономические интересы России и США. Это открывает перспективы для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов между двумя странами.