Президент Туркменистана поздравил руководство и народ Сингапура с Национальным днем

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления президенту Республики Сингапур Тарману Шанмугаратнаму, премьер-министру Лоуренсу Вонгу и народу страны по случаю Национального дня Сингапура.

Как сообщает TDH, в поздравительном послании главы государства подчеркивается важность укрепления дружественных отношений между двумя народами. Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность к активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Глава Туркменистана пожелал сингапурским лидерам крепкого здоровья и счастья, а народу островного государства – мира, прогресса и процветания.

Национальный день Сингапура отмечается 9 августа в память о получении независимости в 1965 году.