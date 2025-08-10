Представитель Туркменистана завоевал Гран-при международного хакатона ADK

Туркменский разработчик Мердан Дурдыев в команде с доктором наук Сергазы Нурбавлиевым стал обладателем главного приза престижного хакатона ADKHackathon, который объединил более 10 тысяч участников со всего мира.

Победивший проект SalesShortcut представляет собой комплексную AI-систему для автоматизации продаж с многоагентной архитектурой. Система способна самостоятельно искать потенциальных клиентов, анализировать рынок, генерировать коммерческие предложения и вести коммуникацию с покупателями.

Конкурс продемонстрировал впечатляющие масштабы — организаторы получили 500 проектов и зафиксировали создание более 1500 AI-агентов. Особенно отмечается, что в хакатоне участвовали не только разработчики, но и учителя, студенты, создатели контента и даже физики, создавая решения, готовые к коммерческому использованию.

В региональных номинациях победили проекты из разных континентов: Energy Agent AI для управления энергоресурсами из Северной Америки, образовательная система Edu.AI из Латинской Америки, экологическое решение GreenOps из Азиатско-Тихоокеанского региона и персонализированная образовательная платформа Nexora-AI из Европы.

Победа туркменской команды в столь масштабном международном технологическом соревновании демонстрирует растущие возможности страны в сфере искусственного интеллекта и открывает новые перспективы для развития IT-индустрии в регионе.