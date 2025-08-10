Новые спектакли готовят в Туркменском государственном театре кукол

В Туркменском государственном театре кукол под руководством режиссера Мекана Джумабаева готовится постановка нового спектакля в стихах «Mährem ene» («Добрая мама») по одноименной пьесе драматурга Айны Атаевой. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

По сюжету сказки у одного Дэва умерла жена, оставив ему сынишку-малютку. Дэв принес своего ребенка в аул к женщине, воспитывающей трех сыновей, и попросил заботиться о нем, как о своем сыне до его совершеннолетия. Воспитание доброй мамы взяло вверх над природой зла. Маленький Дэв вырос большим и крепким, как его папа, и очень добрым, как его братья. А о том, как к этому отнесся Дэв-отец, можно будет узнать, посмотрев спектакль до конца.

В главных ролях заняты актеры: Огулдонди Бяшимова (мать), заслуженный артист Туркменистана Анначары Какабаев (Дэв), Сохбет Пашагулыев (сын Дэва). Сыновья – куклы перчаточные, их исполнители Гульнар Оразгельдыева, Ширин Атаева, Огулай Акмамедова.

Творчески подошёл к сценографии художник-постановщик Дидар Аллаков: юрта, где жила женщина, по ходу действия превращается в карусель, а при создании пещеры Дэва использован теневой эффект.

Одновременно с этим в театре готовится экспериментальный спектакль «Ромео и Джульетта» режиссёра-постановщика Урматкана Меляева. Переводчик и автор инсценировки Анналы Бердыев. В спектакле задействованы как актеры, так и тростовые куклы, отмечает источник.