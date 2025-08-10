В Туркменистане утвержден новый порядок выдачи справок о судимости
Министерство юстиции Туркменистана зарегистрировало новый нормативный документ, регулирующий процедуру выдачи справок о наличии или отсутствии судимости у граждан.
Приказом № 91 от 26 июля 2025 года министр внутренних дел Туркменистана утвердил Порядок выдачи физическим лицам справок о том, осужден ли человек или не осужден до истечения или снятия судимости.
Документ детально регламентирует процедуру получения справок о судимости и устанавливает единые стандарты для всех информационных подразделений МВД страны.
Кто может получить справки:
- Граждане Туркменистана
- Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в стране
- Законные представители несовершеннолетних и недееспособных лиц
- Доверенные лица при наличии соответствующих полномочий
Сроки предоставления услуги установлены в пределах 10-15 рабочих дней, что обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан.
Требования к документам
Для получения справки необходимо предоставить стандартный пакет документов, включающий заявление и документы, удостоверяющие личность. При изменении персональных данных потребуются дополнительные документы, подтверждающие такие изменения.
Срок действия выдаваемых справок составляет три месяца с даты их оформления.
Новый порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Туркменистана, включая Уголовный кодекс, законы «Об органах внутренних дел», «Об информации и ее защите», а также другие нормативные акты в данной сфере.
Документ направлен на упорядочение процедуры предоставления справок о судимости и обеспечение единообразного подхода к их выдаче на всей территории страны. Контроль за исполнением нового порядка возложен на директора Информационного центра МВД Туркменистана.
Нарушение установленных правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.