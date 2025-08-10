В Туркменистане утвержден новый порядок выдачи справок о судимости

Министерство юстиции Туркменистана зарегистрировало новый нормативный документ, регулирующий процедуру выдачи справок о наличии или отсутствии судимости у граждан.

Приказом № 91 от 26 июля 2025 года министр внутренних дел Туркменистана утвердил Порядок выдачи физическим лицам справок о том, осужден ли человек или не осужден до истечения или снятия судимости.

Документ детально регламентирует процедуру получения справок о судимости и устанавливает единые стандарты для всех информационных подразделений МВД страны.

Кто может получить справки:

Граждане Туркменистана

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в стране

Законные представители несовершеннолетних и недееспособных лиц

Доверенные лица при наличии соответствующих полномочий

Сроки предоставления услуги установлены в пределах 10-15 рабочих дней, что обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан.

Требования к документам

Для получения справки необходимо предоставить стандартный пакет документов, включающий заявление и документы, удостоверяющие личность. При изменении персональных данных потребуются дополнительные документы, подтверждающие такие изменения.

Срок действия выдаваемых справок составляет три месяца с даты их оформления.

Новый порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Туркменистана, включая Уголовный кодекс, законы «Об органах внутренних дел», «Об информации и ее защите», а также другие нормативные акты в данной сфере.

Документ направлен на упорядочение процедуры предоставления справок о судимости и обеспечение единообразного подхода к их выдаче на всей территории страны. Контроль за исполнением нового порядка возложен на директора Информационного центра МВД Туркменистана.

Нарушение установленных правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.