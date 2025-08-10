В Туркменистане состоялся специальный брифинг по итогам форума ООН

Вчера состоялся специальный брифинг по итогам Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходила в туркменской Авазе с 5 по 8 августа.

В брифинге приняли участие многочисленные местные и зарубежные журналисты, сообщает МИД Туркменистана.

Комментируя итоги международного форума, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что это была яркая и активная встреча представителей правительств, партнёров по развитию, экспертов, гражданского общества и молодёжи, объединённых общей целью, – построить лучшее будущее для 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и их народов.

Главным её итогом стало принятие Авазинской политической декларации – дальновидного и ориентированного на конкретные действия документа, закладывающего прочную основу для совместной работы на предстоящее десятилетие. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность последовательной реализации Авазинской программы действий на национальном, региональном и глобальном уровне. Ключевым условием успеха, по его словам, станет укрепление сети национальных координаторов – тех, кто сможет обеспечить постоянный контроль, координацию и отчётность на протяжении всего процесса её реализации.

Выступая перед журналистами, заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, Генеральный секретарь Третьей Конференции ООН по РСНВМ г-жа Рабаб Фатима выразила глубокую признательность Правительству и народу Туркменистана за гостеприимство и высокий организационный уровень этой самой масштабной, исторической для международного сотрудничества Конференции.

Отмечалось, что основой для состоявшихся на полях Форума обсуждений стало смелое, инклюзивное видение устойчивого развития, основанного на глобальной солидарности.

Рабаб Фатима выразила уверенность, что наследие этой Конференции будет измеряться не словами, а коренными преобразованиями, которые она привнесёт в жизнь развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Как отмечалось, Туркменистан полон решимости и впредь вносить вклад в реализацию важных международных инициатив, способствующих региональному сотрудничеству и всеобщему прогрессу, и продолжит активно и конструктивно работать со всеми заинтересованными партнёрами, согласовывая национальные усилия с задачами новой программы действий.

Напомним, что в международном форуме высокого уровняв Авазе приняли участие главы государств и правительств, высокопоставленные лица из более 100 стран, около 50 международных организаций, а также представители более 20 ведущих компаний. Для широкого освещения Конференции, организуемой ООН один раз в десятилетие, и проводимых на её полях значимых мероприятий, съехалось свыше 160 представителей СМИ из около 40 государств.